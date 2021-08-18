Врач "Зенита" получил приглашение войти в медицинский штаб сборной России по футболу

ТАСС, 18 августа. Врач санкт-петербургского "Зенита" Владимир Хайтин получил приглашение войти в медицинский штаб сборной России по футболу на сентябрьские матчи национальной команды в рамках отборочного раунда чемпионата мира 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба "Зенита".

Ранее в среду Российский футбольный союз объявил о том, что Эдуард Безуглов и Михаил Бутовский покинули медицинский штаб сборной России и сконцентрируются на работе в московском ЦСКА. Также национальную команду покинул генеральный менеджер Евгений Савин.

Российские футболисты проведут в сентябре три матча квалификационной стадии чемпионата мира - против команд Хорватии (1 сентября), Кипра (4 сентября), Мальты (7 сентября). После трех туров сборная России занимает второе место в группе H, набрав 6 очков. Первой идет сборная Хорватии (6), третьей - Словакии (5).

Хайтин работает в "Зените" с 2014 года.