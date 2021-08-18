Теннисистка Кудерметова проиграла Квитовой на турнире серии "Премьер" в Цинциннати

ТАСС, 18 августа. Российская теннисистка Вероника Кудерметова проиграла представительнице Чехии Петре Квитовой в матче второго круга турнира серии "Премьер" в американском Цинциннати.

Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:4 в пользу 31-летней чешской теннисистки, посеянной на турнире под 11-м номером.

Кудерметовой 24 года, она располагается на 33-й строчке рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA) и является обладательницей одного титула под эгидой организации. На турнирах Большого шлема она не проходила дальше третьего раунда.

В активе Квитовой 28 побед на турнирах WTA. Чешская теннисистка дважды выигрывала Уимблдон (2011, 2014), также она выходила в финал Australian Open 2019 года. Лучшим результатом спортсменки на Roland Garros является выход в полуфинал в 2012 и 2020 годах.

Турнир в Цинциннати относится к категории "Премьер", престижнее только турниры Большого шлема и Итоговый турнир WTA. Из россиянок в Цинциннати побеждали Вера Звонарева (2006), Анна Чакветадзе (2007), Надежда Петрова (2008) и Мария Шарапова (2011). Призовой фонд составляет более $1,8 млн.