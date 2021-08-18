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ATP

Рублев вышел в третий круг турнира серии "Мастерс" в Цинциннати

Во втором круге россиянин обыграл хорвата Марина Чилича в трех сетах
Андрей Рублев Marius Becker/dpa via AP
Описание
Андрей Рублев
© Marius Becker/dpa via AP

ТАСС, 18 августа. Российский теннисист Андрей Рублев обыграл представителя Хорватии Марина Чилича в матче второго круга турнира серии "Мастерс" в американском Цинциннати.

Встреча завершилась со счетом 5:7, 6:3, 6:1 в пользу 23-летнего россиянина, посеянного на турнире под четвертым номером. В следующем раунде Рублев сыграет с победителем матча между французом Гаэлем Монфисом и австралийцем Алексом де Минуаром (14).

Рублев идет на седьмой строчке в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), на его счету восемь титулов под эгидой организации. На турнирах Большого шлема спортсмен не проходил дальше четвертьфинала. На Олимпийских играх в Токио стал обладателем золотой медали в миксте в паре с Анастасией Павлюченковой.

Чиличу 32 года, он занимает 39-е место в рейтинге ATP. Всего на счету хорвата 19 титулов под эгидой ATP, его лучшим результатом на турнирах Большого шлема является победа на Открытом чемпионате США (2014).

Турнир в Цинциннати относится к категории "Мастерс", престижнее только турниры Большого шлема и Итоговый турнир ATP. Призовой фонд - $4,8 млн. В 2019 году победителем турнира стал россиянин Даниил Медведев. Соревнования проходят на покрытии "хард" и завершатся 22 августа.

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