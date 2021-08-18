Медведев пробился в третий раунд теннисного турнира в Цинциннати

Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:2 в пользу россиянина, посеянного на турнире под первым номером. В третьем круге Медведев сыграет с представителем Болгарии Григором Димитровым, который занимает 21-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Медведеву 25 лет, он занимает второе место в рейтинге АТР. На счету российского спортсмена 12 титулов под эгидой ATP, 15 августа он выиграл турнир серии "Мастерс" в Торонто. Его высшим достижением на турнирах Большого шлема является выход в финал Открытых чемпионатов США (2019) и Австралии (2021).

Макдональду 26 лет, он не выиграл ни одного турнира ATP. Высшим достижением американца на турнирах Большого шлема является выход в четвертый круг на Открытом чемпионате Австралии (2021) и Уимблдоне (2018). Теннисист занимает 64-е место рейтинга ATP.

Турнир в Цинциннати относится к категории "Мастерс", престижнее только турниры Большого шлема и Итоговый турнир ATP. Призовой фонд - $4,8 млн. В 2019 году победителем стал Медведев, в 2020-м - серб Новак Джокович. Соревнования проходят на покрытии "хард" и завершатся 22 августа.