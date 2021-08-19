СМИ: "Торино" может приобрести футболиста "Спартака" Жиго за €4 млн

ТАСС, 19 августа. Итальянский футбольный клуб "Торино" заинтересован в приобретении защитника московского "Спартака" Самуэля Жиго. Об этом сообщает журналист телеканала Sport Italia Джанлуиджи Лонгари на своей странице в Twitter.
По информации источника, "Торино" ведет переговоры со "Спартаком" и готов заплатить за Жиго около €4 млн. Профильный портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в €11 млн, его контракт с московской командой рассчитан до конца текущего сезона.
#Torino talks on for Spartak Moscow central back Samuel #Gigot. No offer atm, an agreement could be find for around 4M @tvdellosport https://t.co/78aRMCI2jD— Gianluigi Longari (@Glongari) August 18, 2021
14 августа генеральный директор "Спартака" Евгений Мележиков заявил журналистам, что обсудит с Жиго продление соглашения на этой неделе.
Жиго 27 лет, он представляет "Спартак" с 2018 года. Всего за клуб он провел 78 матчей, забил восемь голов и отдал четыре результативные передачи. "Торино" выступает в чемпионате Италии, в прошлом сезоне команда заняла 17-е место в турнирной таблице.