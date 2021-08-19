СМИ: "Торино" может приобрести футболиста "Спартака" Жиго за €4 млн

ТАСС, 19 августа. Итальянский футбольный клуб "Торино" заинтересован в приобретении защитника московского "Спартака" Самуэля Жиго. Об этом сообщает журналист телеканала Sport Italia Джанлуиджи Лонгари на своей странице в Twitter.

По информации источника, "Торино" ведет переговоры со "Спартаком" и готов заплатить за Жиго около €4 млн. Профильный портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в €11 млн, его контракт с московской командой рассчитан до конца текущего сезона.