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Футбол в Италии

СМИ: "Торино" может приобрести футболиста "Спартака" Жиго за €4 млн

Профильный портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в €11 млн, его контракт с московской командой рассчитан до конца текущего сезона
Самуэль Жиго Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Самуэль Жиго
© Станислав Красильников/ТАСС

ТАСС, 19 августа. Итальянский футбольный клуб "Торино" заинтересован в приобретении защитника московского "Спартака" Самуэля Жиго. Об этом сообщает журналист телеканала Sport Italia Джанлуиджи Лонгари на своей странице в Twitter.

По информации источника, "Торино" ведет переговоры со "Спартаком" и готов заплатить за Жиго около €4 млн. Профильный портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в €11 млн, его контракт с московской командой рассчитан до конца текущего сезона.

14 августа генеральный директор "Спартака" Евгений Мележиков заявил журналистам, что обсудит с Жиго продление соглашения на этой неделе.

Жиго 27 лет, он представляет "Спартак" с 2018 года. Всего за клуб он провел 78 матчей, забил восемь голов и отдал четыре результативные передачи. "Торино" выступает в чемпионате Италии, в прошлом сезоне команда заняла 17-е место в турнирной таблице.

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