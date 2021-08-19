Глава МПК пообещал принимать меры в случае нарушений антиковидных правил на Паралимпиаде

ТОКИО, 19 августа. /ТАСС/. Организаторы Паралимпиады в Токио будут принимать меры в отношении тех, кто нарушит принятые против коронавируса правила, чтобы обеспечить безопасность проведения соревнований. Об этом на пресс-конференции в японской столице заявил глава Международного паралимпийского комитета (МПК) Эндрю Парсонс.

"Несмотря на рост случаев заражения коронавирусом в Японии, я уверен, что мы сможем обеспечить безопасность на Паралимпиаде в Токио", - сказал он. - В случае нарушения правил со стороны спортсменов или других участников Паралимпиады мы будем принимать меры".

Парсонс также отметил, что 80-90% людей, задействованных в предстоящей Паралимпиаде, прошли полную вакцинацию от коронавируса.

Токийская Олимпиада проходила с 23 июля по 8 августа, большинство соревнований состоялись без зрителей. Паралимпийские игры в Токио пройдут с 24 августа по 5 сентября, на них также не допустят болельщиков.