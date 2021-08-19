"Палмейрас" сыграет с "Атлетико Минейро" в полуфинале Кубка Либертадорес

Паралимпиада в Токио

Парсонс: безопасного варианта отправки паралимпийцев из Афганистана в Токио сейчас нет

В Паралимпиаде должны были принять участие два афганских атлета, планировалось, что они прибудут в столицу Японии 17 августа

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