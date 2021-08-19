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Мировой футбол

"Палмейрас" сыграет с "Атлетико Минейро" в полуфинале Кубка Либертадорес

В ответном матче 1/4 финала "Атлетико Минейро" со счетом 3:0 обыграл аргентинский "Ривер Плейт"
Халк ("Атлетико Минейро") и Пауло Диас ("Ривер Плейт") AP Photo/Bruna Prado
Описание
Халк ("Атлетико Минейро") и Пауло Диас ("Ривер Плейт")
© AP Photo/Bruna Prado

ТАСС, 19 августа. Бразильский "Атлетико Минейро" дома обыграл аргентинский "Ривер Плейт" со счетом 3:0 в ответном матче четвертьфинала Кубка Либертадорес.

Голы забили Федерико Сарачо (22-я и 62-я минуты) и бывший футболист петербургского "Зенита" Халк (34). Первая встреча также завершилась победой бразильской команды со счетом 1:0.

"Атлетико Минейро" вышел в полуфинал Кубка Либертадорес, где встретится с бразильским "Палмейрасом", который является действующим обладателем трофея. В другом полуфинале бразильский "Фламенго" сыграет победителем пары "Барселона Гуаякиль" (Эквадор) - "Флуминенсе" (Бразилия). Первый матч завершился со счетом 2:2, ответная встреча пройдет в ночь на 20 августа.

Кубок Либертадорес проводится с 1960 года. В финале прошедшего розыгрыша турнира "Палмейрас" со счетом 1:0 обыграл бразильский "Сантос". Лидером по количеству побед в Кубке Либертадорес является аргентинский "Индепендьенте", выигравший во всех семи финалах, в которых принимал участие.

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