Амурская область подпишет на ВЭФ соглашение с Минспортом России о взаимодействии

БЛАГОВЕЩЕНСК, 19 августа. /ТАСС/. Правительство Амурской области планирует подписать с министерством спорта России на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), который пройдет во Владивостоке, соглашение о сотрудничестве и взаимодействии в области физической культуры и спорта, сообщила в четверг пресс-служба правительства области

"На полях ВЭФ будет подписано соглашение о сотрудничестве и взаимодействии в области физической культуры и спорта между министерством спорта России и правительством Амурской области. Соглашение предусматривает создание условий для приобщения амурчан к постоянным занятиям физкультурой и спортом", - говорится в сообщении.

Уточняется, что соглашение о сотрудничестве предусматривает выполнение задач федерального проекта "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография". В числе задач - создание условий для приобщения населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом, развитие спортивной инфраструктуры, материально-техническое оснащение спортивных объектов современным оборудованием и инвентарем, организация и проведение соревнований, реализация комплекса ГТО, подготовка кадров, популяризация массового спорта, организация пропаганды физической культуры и спорта. Соглашение рассчитано на четыре года.

"Реализация мероприятий в рамках планируемого соглашения позволит привлечь к занятиям спортом еще больше амурчан. Прежде всего, за счет проведения массовых физкультурных мероприятий, популяризации активного образа жизни", - цитирует пресс-служба слова министра по физической культуре и спорту Амурской области Дмитрия Кутеки.

Проект "Спорт - норма жизни" действует в Приамурье с 2019 года. За это время в области появились 12 малых спортивных площадок ГТО, два физкультурно-оздоровительных комплекса открытого типа. Обновлена и усовершенствована база для развития хоккея в Свободном. Кроме того, ежегодно семь спортивных учреждений региона, работающих по федеральным стандартам спортивной подготовки, получают адресную субсидию, которую могут использовать на закупку инвентаря и экипировки, отправку спортсменов на сборы и соревнования.

Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, участие гостей высокого уровня ожидается в очной форме и онлайн. Все мероприятия форума будут транслироваться на сайте ВЭФ. В 2021 году планируется организовать за рубежом отдельные студии форума, которые будут работать в интерактивном режиме телемостов в Сеуле, Шанхае и Токио. Организатором выставки выступает Фонд Росконгресс при поддержке аппарата полпреда президента России в ДФО.