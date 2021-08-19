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Допинг в спорте

Ромашину рекомендовали в комиссию спортсменов Всемирного антидопингового агентства

Синхронистка отметила, что хочет грамотно представлять и защищать интересы российских спортсменов
Светлана Ромашина Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Светлана Ромашина
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Члены комиссии спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР) проголосовали за выдвижение синхронистки Светланы Ромашиной в комиссию спортсменов Всемирного антидопингового агентства (WADA). Об этом сообщает служба информации ОКР.

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Всего в комиссию спортсменов WADA войдут пять человек, которых руководство организации выберет самостоятельно из предложенных вариантов.

"Хочется грамотно представлять и защищать интересы наших спортсменов, - сказала Ромашина. - Теперь у меня, надеюсь, появится больше времени для участия в этих процессах. В моих планах - продолжать изучать английский язык, пройти обучение на курсах дипломатии. Каждый из нас может сказать, что спорт - это наша жизнь, в которой мы хотим двигаться дальше".

Также ОКР провел голосование по выдвижению кандидата в комиссию спортсменов Европейских олимпийских комитетов. На ассамблее 2 октября пройдет избрание шести представителей летних видов спорта и двух - зимних. Комиссия спортсменов ОКР своим кандидатом избрала фигуриста Джонатана Гурейро.

"Понимание культурных особенностей и менталитета невероятно важно для коммуникации на международном уровне, - сказал Гурейро. - Вся наша комиссия спортсменов - одна команда. Сейчас же мы определяем человека, который будет выступать от нашего имени и представлять интересы Олимпийского комитета России в данных структурах".

Ромашина после выступления на Олимпиаде в Токио, где она завоевала две золотые медали, заявила, что эти Игры стали для нее последними. 31-летняя спортсменка является самой титулованной синхронисткой мира, в ее активе 11 золотых наград на Олимпийских играх, 21 - на чемпионатах мира, 13 - на чемпионатах Европы. Гурейро 30 лет, он выступает в танцах на льду в паре с Тиффани Загорски.

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Допинг
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