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Допинг в спорте

Участник Олимпиады в Токио бегун Эль-Аббасси временно отстранен за переливание крови

Легкоатлет из Бахрейна на Олимпийских играх в Токио занял 25-е место в марафоне

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Бегун из Бахрейна Эль Хассан Эль-Аббасси, принимавший участие в Олимпийских играх в Токио, временно отстранен от выступлений из-за обвинений в нарушении антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба независимого легкоатлетического органа Athletics Integrity Unit (AIU).

Легкоатлета из Бахрейна обвиняют по двум статьям 2.1 и 2.2 (Наличие или использование запрещенного метода (переливания крови), в которых есть частицы запрещенных веществ) антидопингового кодекса Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics).

Эль-Аббасси 37 лет, он специализируется в беге на длинные дистанции. На Олимпийских играх в Токио он занял 25-е место в марафоне. На своем счету имеет золотую медаль Азиатских игр 2014 года и серебро чемпионата Азии 2018 года в беге на 10 000 м.

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