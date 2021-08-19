В ФИФА осудили факт спекуляции билетами на матчи чемпионата мира по пляжному футболу

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Международная федерация футбола (ФИФА) осуждает факт спекуляции билетами на матчи чемпионата мира по пляжному футболу в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ФИФА.

Билеты поступили в открытую продажу вечером 12 августа. Их стоимость на матчи группового этапа составляет 400 рублей (за эту цену можно попасть на две игры дневной или вечерней сессии), на игры 1/4 финала - 500 рублей (билеты также продаются на дневную и вечернюю сессию матчей), на полуфиналы - 600 рублей, на встречу за третье место и финал - 700 рублей. При этом перекупщики продают билеты в несколько раз дороже.

"ФИФА довольна интересом, проявленным российскими болельщиками к чемпионату мира по пляжному футболу 2021 года, - говорится в заявлении пресс-службы ФИФА. - Продажа билетов прошла очень хорошо. ФИФА всегда считала незаконную и неправомерную продажу и распространение билетов серьезной проблемой, о которой необходимо сообщить компетентным органам. Зрители и болельщики всегда должны использовать официальные и законные пункты продажи билетов для покупки билетов на соревнования".

Групповой этап чемпионата мира пройдет с 19 по 24 августа. Все четвертьфиналы состоятся 26 августа, полуфиналы - 28 августа. Матч за третье место и решающая игра турнира пройдут 29 августа.