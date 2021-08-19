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Сборные по хоккею

Стало известно расписание группового этапа чемпионата мира по хоккею 2022 года

Сборная России сыграет с канадцами в последнем матче групповой стадии
© Наталия Федосенко/ТАСС

ТАСС, 19 августа. Международная федерация хоккея (IIHF) опубликовала расписание группового этапа чемпионата мира 2022 года, который пройдет в Финляндии. Расписание представлено на официальном сайте организации.

Сборная России сыграет в группе А с командами Словакии (13 мая), Казахстана (15 мая), Германии (16 мая), Италии (18 мая), Дании (21 мая), Швейцарии (23 мая) и Канады (24 мая).

На чемпионате мира 2021 года сборная России вылетела в четвертьфинале, уступив в овертайме канадцам (1:2).

Чемпионат мира 2022 года пройдет в Хельсинки и Тампере с 13 по 29 мая. Матчи группового этапа с участием сборной России пройдут в Хельсинки.

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