Датский велогонщик Нильсен стал победителем шестого этапа "Вуэльты"

ТАСС, 19 августа. Датчанин Магнус Корт Нильсен из команды EF Education - Nippo стал победителем шестого этапа престижной шоссейной многодневной велогонки "Вуэльта".
Нильсен преодолел дистанцию в 158,3 км за 3 часа 30 минут 53 секунды. Второе место занял олимпийский чемпион словенец Примож Роглич из Jumbo-Visma, третье - итальянец Андреа Баджоли из Deceuninck - Quick Step.
Седьмой этап веломногодневки состоится в пятницу, его протяженность составит 152 км.
"Вуэльта" проходит в 76-й раз. Многодневка состоит из 21 этапа и завершится 5 сентября. Из россиян веломногодневку выигрывал Денис Меньшов - в 2007 году.