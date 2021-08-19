Датский велогонщик Нильсен стал победителем шестого этапа "Вуэльты"

Чемпионат мира по пляжному футболу в Москве

В РФС пообещали пресечь продажу спекулянтами билетов на чемпионат мира по пляжному футболу

Ранее появилась информация о том, что билеты на матчи турнира в Москве продаются в несколько раз дороже номинала

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