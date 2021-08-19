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Летние олимпийские виды спорта

Датский велогонщик Нильсен стал победителем шестого этапа "Вуэльты"

Второе место занял олимпийский чемпион словенец Примож Роглич

ТАСС, 19 августа. Датчанин Магнус Корт Нильсен из команды EF Education - Nippo стал победителем шестого этапа престижной шоссейной многодневной велогонки "Вуэльта".

Нильсен преодолел дистанцию в 158,3 км за 3 часа 30 минут 53 секунды. Второе место занял олимпийский чемпион словенец Примож Роглич из Jumbo-Visma, третье - итальянец Андреа Баджоли из Deceuninck - Quick Step.

Седьмой этап веломногодневки состоится в пятницу, его протяженность составит 152 км.

"Вуэльта" проходит в 76-й раз. Многодневка состоит из 21 этапа и завершится 5 сентября. Из россиян веломногодневку выигрывал Денис Меньшов - в 2007 году.

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