СМИ: "Рубин" заинтересован в покупке футболиста "Монпелье" Делора

ТАСС, 19 августа. Казанский футбольный клуб "Рубин" может приобрести нападающего французского "Монпелье" Анди Делора. Об этом сообщает журналист Мохамед Тубаш-Тер в Twitter.

По его информации, в услугах футболиста также заинтересована французская "Ницца". Отмечается, что "Монпелье" вынужден продать игрока из-за финансового положения клуба.

Делору 29 лет, он выступает за "Монпелье" с 2019 года. В прошлом сезоне провел 34 матча, забив 19 голов и отдав 10 результативных передач. Также Делор выступал во французских клубах "Кан", "Аяччо", "Мец" и "Ним", английском "Уигане", мексиканском "Тигресе", с которым стал чемпионом страны в 2017 году. Со сборной Алжира стал победителем Кубка африканских наций в 2019 году.

"Рубин" по прошествии четырех туров располагается на втором месте в турнирной таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги, набрав 10 очков. В пятом туре казанцы в гостях встретятся с подмосковными "Химками", матч состоится в воскресенье и начнется в 20:00 мск.