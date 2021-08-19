Инфантино уверен, что чемпионат мира по пляжному футболу в Москве получится незабываемым

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино выразил уверенность в том, что Россия на высочайшем уровне проведет чемпионат мира по пляжному футболу. Об этом он заявил в видеообращении к участникам.

Соревнования стартовали в столичных Лужниках 19 августа.

"Дорогие друзья, пришло время невероятного действа, поскольку Россия вновь принимает турнир мирового значения. На этот раз это чемпионат мира по пляжному футболу с его великолепной атмосферой, незабываемыми днями и множеством прекрасных событий, - сказал Инфантино. - И все это происходит здесь, в Москве, где великолепный прием после оглушительного успеха незабываемого чемпионата мира 2018 года в России. Лучшего в истории чемпионата мира".

"Этот турнир уже прошел на четырех континентах, и сейчас в Россию приехали представители шести конфедераций, готовые показать великолепное шоу. Спасибо, уважаемый президент Владимир Путин, за вашу ведущую роль и личную приверженность, и спасибо Российскому футбольному союзу, его президенту Александру Дюкову и вашей команде за самоотверженность в этом непростом деле в эти трудные времена. Вы вселили уверенность в то, что чемпионат мира по пляжному футболу будет незабываем как для России, так и для всего мира", - добавил он.

Групповой этап соревнований завершится 24 августа. Четвертьфиналы состоятся 26 августа, полуфиналы - 28 августа. Матч за третье место и финал пройдут 29 августа.