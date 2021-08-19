Путин отметил огромное влияние спорта на укрепление дружбы и сотрудничества народов

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает важным создание эффективных и справедливых механизмов международного партнерства в сфере спорта. Об этом говорится в его видеообращении по случаю открытия в Москве чемпионата мира по пляжному футболу.

"В наших общих интересах создание отвечающих вызовам времени, эффективных и справедливых механизмов международного партнерства. Они необходимы для проведения мировых спортивных турниров, которые всегда объединяют людей вокруг позитивных, созидательных ценностей и в разы увеличивают число тех, кто выбирает для себя, для своих детей культуру активного образа жизни", - сказал российский лидер в видеообращении, опубликованном в четверг на сайте Кремля. Путин выразил уверенность, что чемпионат мира по пляжному футболу в Москве "послужит достижению этих целей".

"Мы все осознаем значимость спорта, в том числе и в этот непростой для всего мира период. Его влияние на качество жизни людей, на укрепление дружбы и сотрудничества стран и народов огромно, и, как бы ни складывались обстоятельства, спорт должен продолжать развиваться, а доступность занятий спортом расти", - подчеркнул президент РФ.

Он пожелал участникам и гостям соревнований здоровья, успехов в предстоящих матчах и всего самого доброго. "И пусть в честной, яркой борьбе победит сильнейший!" - заключил Путин.