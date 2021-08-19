Медведев вышел в четвертьфинал турнира серии "Мастерс" в Цинциннати

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:3 в пользу россиянина, посеянного на турнире под первым номером. В четвертьфинале Медведев сыграет с победителем матча между поляком Хубертом Хуркачем (девятый номер посева) и испанцем Пабло Карреньо-Бустой (7).

Медведеву 25 лет, он занимает второе место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). На счету российского спортсмена 12 титулов под эгидой организации, 15 августа он выиграл турнир серии "Мастерс" в Торонто. Его высшим достижением на турнирах Большого шлема является выход в финал Открытых чемпионатов США (2019) и Австралии (2021).

Дмитрову 30 лет, он располагается на 21-й строчке мирового рейтинга, на его счету восемь титулов под эгидой ATP. На турнирах Большого шлема трижды доходил до полуфинала.

Турнир в Цинциннати относится к категории "Мастерс", престижнее только турниры Большого шлема и Итоговый турнир ATP. Призовой фонд - $4,8 млн. В 2019 году победителем стал Медведев, в 2020-м - серб Новак Джокович. Соревнования проходят на покрытии "хард" и завершатся 22 августа.