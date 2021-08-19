В Москве стартовал чемпионат мира по пляжному футболу

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. В Москве в спорткомплексе "Лужники" стартовал чемпионат мира по пляжному футболу, Россия принимает первенство впервые в истории.

С приветственными словами к спортсменам и болельщикам выступили президент России Владимир Путин и глава ФИФА Джанни Инфантино.

Среди почетных гостей церемонии открытия - заммэра Москвы по вопросам региональной безопасности и информационной политики Александр Горбенко.

После церемонии стартовал матч между командами сборной Российского футбольного союза (Россия из-за санкций WADA будет выступать под флагом РФС - прим. ТАСС) и США. Стартовая встреча прошла сегодня утром между командами ОАЭ и Таити.

Чемпионат мира по пляжному футболу пройдет с 19 по 29 августа. Решение о том, что чемпионат мира в 2021 году пройдет в России, было принято на заседании совета Международной федерации футбола (ФИФА) в Шанхае в 2019 году. Вместе с Россией на право провести мировое первенство претендовали Чили и Сальвадор. Участниками чемпионата стали команды России, Белоруссии, Бразилии, Испании, Мозамбика, ОАЭ, Омана, Парагвая, Португалии, Сальвадора, Сенегала, США, Таити, Уругвая, Швейцарии и Японии.

Игры будут проходить на Фестивальной площади СК "Лужники", матчи чемпионата пройдут при 50% заполняемости от общей вместимости площадки. Турнир в России станет 11-м по счету чемпионатом мира по пляжному футболу ФИФА.