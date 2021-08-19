"Рейнджерс" обыграл "Алашкерт" в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы

ТАСС, 19 августа. Шотландский "Рейнджерс" со счетом 1:0 на своем поле обыграл армянский "Алашкерт" в первом матче раунда плей-офф квалификации футбольной Лиги Европы.

Единственный мяч на 67-й минуте забил Альфредо Морелос. На 43-й минуте за две желтые карточки с поля был удален полузащитник хозяев Джон Ландстрем.

Главным тренером "Алашкерта" является россиянин Александр Григорян. Ответная встреча состоится 26 августа в Армении. победитель по итогам двухматчевого противостояния выступит на групповом этапе Лиги Европы. проигравший сыграет на групповом этапе Лиги конференций.

Россию на групповом этапе Лиги Европы представят московские "Спартак" и "Локомотив". Жеребьевка состоится 27 августа. Групповой этап пройдет с 16 сентября по 9 декабря. Финал турнира состоится 18 мая в Севилье.

Результаты других матчей раунда плей-офф квалификации Лиги Европы, прошедших в четверг: "Омония" (Кипр) - "Антверпен" (Бельгия) - 4:2; "Раннерс" (Дания) - "Галатасарай" (Турция) - 1:1; "Славия" (Чехия) - "Легия" (Польша) - 2:2; "Мура" (Словения) - "Штурм" (Австрия) - 1:3; "Фенербахче" (Турция) - ХИК (Финляндия) - 1:0; "Олимпиакос" (Греция) - "Слован" (Словакия) - 3:0; "Рапид" (Австрия) - "Заря" (Украина) - 3:0.