Австрия обойдет Россию в таблице коэффициентов УЕФА в случае успеха "Зальцбурга"

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Три австрийских клуба на неделе одержали победы в еврокубках, что позволило Австрии вплотную приблизиться к России в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Выход "Зальцбурга" в групповой раунд Лиги чемпионов на следующей неделе позволит Австрии обойти Россию в споре за девятое место.

В первом матче раунда плей-офф турнира "Зальцбург" дома обыграл датский "Брондбю" со счетом 2:1. В четверг австрийские клубы успешно выступили в первых матчах раунда плей-офф Лиги Европы: "Штурм" на выезде обыграл словенскую "Муру" со счетом 3:1, "Рапид" дома одолел украинскую "Зарю" (3:0). ЛАСК на той же стадии Лиги конференций дома сыграл вничью с шотландским "Сент-Джонстоном" (1:1).

Австрия набрала 30,050 балла, у России сумма коэффициентов не изменилась - 30,682. 25 августа Австрия может сместить Россию с девятого места.

Шотландия, которая недавно обошла Россию в споре за восьмое место, увеличила отрыв, набрав 31,200. Это случилось после победы "Рейнджерс" над армянским "Алашкертом" в Лиге Европы (1:0) и ничьей "Сент-Джонстона" с ЛАСКом.

Как формируется таблица коэффициентов УЕФА

Таблица коэффициентов УЕФА определяет количество клубов, делегируемое странами для выступления в еврокубках. Со следующего сезона в зачет не будут идти баллы, набранные в сезоне-2017/18 (12,600); учитываться будут только показатели сезонов 2018/19 (7,683), 2019/20 (4,666), 2020/21 (4,333), 2021/22 (на данный момент - 1,500) и 2022/23.

Сезонный коэффициент определяется путем сложения очков, набранных клубами в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций, и деления суммы на количество представляющих страну команд. Общий рейтинг - это сумма коэффициентов последних пяти сезонов. За победу в матче квалификационных раундов дается одно очко, за ничью - 0,5 очка.

За победу в игре основного этапа страна получает два очка, за ничью - одно очко. За выход команды в групповую стадию Лиги чемпионов и за попадание в 1/8 финала турнира начисляются четыре бонусных очка. За выход клуба в четвертьфинал, полуфинал и финал Лиги чемпионов или Лиги Европы страна получает по одному очку. В расчет берутся только сыгранные матчи, технические поражения не учитываются. Встречи, завершившиеся серией послематчевых пенальти, рассчитываются в соответствии с тем результатом, который был зафиксирован по итогам дополнительного времени.