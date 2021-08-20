Австрия обойдет Россию в таблице коэффициентов УЕФА в случае успеха "Зальцбурга"

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Три австрийских клуба на неделе одержали победы в еврокубках, что позволило Австрии вплотную приблизиться к России в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Выход "Зальцбурга" в групповой раунд Лиги чемпионов на следующей неделе позволит Австрии обойти Россию в споре за девятое место.
В первом матче раунда плей-офф турнира "Зальцбург" дома обыграл датский "Брондбю" со счетом 2:1. В четверг австрийские клубы успешно выступили в первых матчах раунда плей-офф Лиги Европы: "Штурм" на выезде обыграл словенскую "Муру" со счетом 3:1, "Рапид" дома одолел украинскую "Зарю" (3:0). ЛАСК на той же стадии Лиги конференций дома сыграл вничью с шотландским "Сент-Джонстоном" (1:1).
Австрия набрала 30,050 балла, у России сумма коэффициентов не изменилась - 30,682. 25 августа Австрия может сместить Россию с девятого места.
Шотландия, которая недавно обошла Россию в споре за восьмое место, увеличила отрыв, набрав 31,200. Это случилось после победы "Рейнджерс" над армянским "Алашкертом" в Лиге Европы (1:0) и ничьей "Сент-Джонстона" с ЛАСКом.
Как формируется таблица коэффициентов УЕФА
Таблица коэффициентов УЕФА определяет количество клубов, делегируемое странами для выступления в еврокубках. Со следующего сезона в зачет не будут идти баллы, набранные в сезоне-2017/18 (12,600); учитываться будут только показатели сезонов 2018/19 (7,683), 2019/20 (4,666), 2020/21 (4,333), 2021/22 (на данный момент - 1,500) и 2022/23.
Сезонный коэффициент определяется путем сложения очков, набранных клубами в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций, и деления суммы на количество представляющих страну команд. Общий рейтинг - это сумма коэффициентов последних пяти сезонов. За победу в матче квалификационных раундов дается одно очко, за ничью - 0,5 очка.
За победу в игре основного этапа страна получает два очка, за ничью - одно очко. За выход команды в групповую стадию Лиги чемпионов и за попадание в 1/8 финала турнира начисляются четыре бонусных очка. За выход клуба в четвертьфинал, полуфинал и финал Лиги чемпионов или Лиги Европы страна получает по одному очку. В расчет берутся только сыгранные матчи, технические поражения не учитываются. Встречи, завершившиеся серией послематчевых пенальти, рассчитываются в соответствии с тем результатом, который был зафиксирован по итогам дополнительного времени.
|№
|Страна
|Суммарный коэффициент
|Клубы (стартовало/осталось)
|1
|Англия
|87,926
|7/7
|2
|Испания
|80,570
|7/7
|3
|Италия
|63,616
|7/7
|4
|Германия
|61,427
|7/7
|5
|Франция
|43,498
|6/6
|6
|Португалия
|43,299
|6/6
|7
|Нидерланды
|33,000
|5/5
|8
|Шотландия
|31,200
|5/4
|9
|Россия
|30,682
|5/3
|10
|Австрия
|30,050
|5/4