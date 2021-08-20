Грузинского паралимпийца лишили аккредитации за нападение на сотрудника отеля

ТОКИО, 20 августа. /ТАСС/. Член паралимпийской сборной Грузии по дзюдо Звиад Гогочури, который был задержан полицией Токио за нападение на сотрудника охраны отеля, лишен аккредитации на Игры. Об этом сообщил в пятницу оргкомитет "Токио-2020".

Отмечается, что другим членам грузинской сборной также вынесено предупреждение с целью предотвращения подобных инцидентов в будущем.

Токийская полиция задержала спортсмена в начале этой недели. Гогочури толкнул сотрудника охраны отеля, в результате чего тот получил серьезные травмы. По данным агентства Kyodo, паралимпиец в тот момент находился в состоянии алкогольного опьянения.

Гогочури в 2016 году завоевал золотую медаль на летних Паралимпийских играх в Рио-де-Жанейро в весовой категории до 90 кг.

Паралимпийские игры в Токио пройдут с 24 августа по 5 сентября.