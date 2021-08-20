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Блинкова вышла в полуфинал турнира WTA в Цинциннати в парном разряде

Россиянка и представительница Белоруссии Александра Саснович в четвертьфинале обыграли испанок Паулу Бадосу Хиберт и Сару Соррибес-Тормо
Анна Блинкова AP Photo/Michael Owens
Описание
Анна Блинкова
© AP Photo/Michael Owens

ТАСС, 20 августа. Россиянка Анна Блинкова и представительница Белоруссии Александра Саснович обыграли испанок Паулу Бадосу Хиберт и Сару Соррибес-Тормо в четвертьфинале турнира категории "Премьер" в американском Цинциннати в парном разряде.

Встреча завершилась со счетом 4:6, 6:4, 10:3 в пользу Блинковой и Саснович. В полуфинале они сыграют с победителем матча между парами Деми Схюрс/Николь Меличар и Саманта Стосус/Чжан Шуай.

Блинковой 22 года, она располагается на 81-й строчке рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA) в одиночном разряде, в парном спортсменка занимает 60-ю позицию. Россиянка является обладательницей одного титула в парном разряде под эгидой организации.

Ранее в пятницу россиянка Вероника Кудерметова и представительница Казахстана Елена Рыбакина в матче второго круга уступили Схюрс и Меличар со счетом 4:6, 4:6.

Турнир в Цинциннати относится к категории "Премьер", престижнее только турниры Большого шлема и Итоговый турнир WTA. В 2020 году победительницами стали Схюрс и представительница Чехии Квета Пешке.

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