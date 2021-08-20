В Сириусе усилят санитарную обработку Олимпарка на время гонок "Формулы-1"

СОЧИ, 20 августа. /ТАСС/. Специалисты усилят санитарную обработку территории Олимпийского парка в Сириусе во время проведения "Формулы-1". Там же будут размещены медицинские пункты для сдачи ПЦР-тестов, сообщил в своем Telegram-канале мэр Сочи Алексей Копайгородский по итогам заседания оргкомитета.

"В период соревнований будет усилена санитарная обработка территории Олимпийского парка, сотрудники и участники соревнований будут регулярно сдавать ПЦР-тесты. Для удобства медицинские пункты будут организованы прямо на территории объекта", - написал глава Сочи.

Также в дни соревнований будет работать городской оперштаб для контроля работы служб. Чтобы избежать пробок и проблем с парковками, на линию выйдут больше автобусов, а время работы общественного транспорта будет продлено. Возможен запуск дополнительных электричек.

"Руководитель АНО "Росгонки" на оргкомитете сообщил, что трасса уже готова, вскоре на курорт прибудут грузы с болидами и техникой", - добавил мэр.

Гран-при в Сочи пройдет с 24 по 26 сентября. После 11 этапов в личном зачете лидирует действующий чемпион британец Льюис Хэмилтон (Mercedes), в активе которого 195 очков. Гран-при России проводится неизменно в Сочи с 2014 года, победителями всех этапов становились гонщики "Mercedes".