Штиль помешал провести запланированную программу чемпионата Европы по парусному спорту

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 августа. /ТАСС/. Штиль стал причиной того, что на чемпионате Европы по парусному спорту в Екатеринбурге за первые два дня было проведено 20 гонок вместо запланированных 60. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе турнира.

"Второго раунд-робина (схема матчевых гонок, где каждый соревнуется с каждым - прим. ТАСС) уже точно не будет, - говорится в сообщении пресс-службы. - Такое решение было принято после того, как за два дня чемпионата Европы было проведено 20 гонок, вместо запланированных 60. Причина та же - полное отсутствие ветра. И если в первый день в небесной канцелярии смилостивились над участниками и организаторами европейских соревнований и дали хоть немного ветра, то второй день практически весь прошел в ожидании милости от природы".

Во второй день соревнований ветер появился только в 18:00 (16:00 мск), поэтому гоночному комитету удалось провести 3 флайта (12 гонок) и перегонку первого матча.

После второго гоночного дня чемпионата Европы лидером соревнований является российский экипаж Павла Кузнецова. Всего в турнире принимают участие 10 экипажей из России, Польши, Финляндии, Франции и Италии, среди участников - лидеры мирового рейтинга по матчевым гонкам.

Чемпионат Европы завершится 22 августа.