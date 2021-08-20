Покровская: ошибки диджея на Олимпиаде - не диверсия против синхронисток, а головотяпство

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Ошибки диджея на Олимпийских играх в Токио во время соревнований по синхронному плаванию не стоит воспринимать как диверсию против российской команды, это обычное головотяпство. Такое мнение на пресс-конференции в ТАСС высказала главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская.

Ромашина и Колесниченко получили из России много шуток на тему ошибок диджея на Олимпиаде

На Играх в Токио во время выступлений российского дуэта Светлана Ромашина / Светлана Колесниченко дважды произошла накладка с музыкой.

"Но это ни в коем случае не диверсия, - сказала Покровская. - Поначалу у нас, конечно, была мысль о том, что это опять все сделано против русских. Но после ошибки с украинской командой стало понятно, что это обыкновенная невнимательность и головотяпство".

Ошибки допустил итальянский диджей, он же допустил накладку с музыкой во время Игр 2004 года в Афинах. "Он уже больной человек, у которого уже, видимо, мысли о своем здоровье, - отметила Покровская. - Он всегда отличался некоторой неорганизованностью".