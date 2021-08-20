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XXXII летние Олимпийские игры

Покровская: ошибки диджея на Олимпиаде - не диверсия против синхронисток, а головотяпство

Главный тренер сборной России напомнила, что от невнимательности диджея пострадала и украинская команда

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Ошибки диджея на Олимпийских играх в Токио во время соревнований по синхронному плаванию не стоит воспринимать как диверсию против российской команды, это обычное головотяпство. Такое мнение на пресс-конференции в ТАСС высказала главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская.

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На Играх в Токио во время выступлений российского дуэта Светлана Ромашина / Светлана Колесниченко дважды произошла накладка с музыкой.

"Но это ни в коем случае не диверсия, - сказала Покровская. - Поначалу у нас, конечно, была мысль о том, что это опять все сделано против русских. Но после ошибки с украинской командой стало понятно, что это обыкновенная невнимательность и головотяпство".

Ошибки допустил итальянский диджей, он же допустил накладку с музыкой во время Игр 2004 года в Афинах. "Он уже больной человек, у которого уже, видимо, мысли о своем здоровье, - отметила Покровская. - Он всегда отличался некоторой неорганизованностью".

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"У нас есть человек, который без ошибок отработал много международных соревнований, все были за него, но есть регламент о том, что русских и так слишком много. Если бы была другая страна, разрешили бы и это количество, тем более что речь идет о функции, где национальность не имеет значения", - отметила она.

Покровская заявила, что ответственность за эти инциденты несет глава технического комитета Международной федерации плавания (FINA). "За нашего Никиту Белоусова были многие страны, у него проблем не было. И тут, как мне кажется, сказалась политика. Кто-то любит и обожает Россию, кто-то русофоб, это уже человеческий фактор. И это обидно", - сказала она.

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