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ММА

Абубакар Нурмагомедов может провести бой на турнире UFC в декабре

Ранее боец снялся с поединка из-за проблем со здоровьем

ТАСС, 20 августа. Российский боец Абубакар Нурмагомедов рассчитывает провести свой бой в рамках Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в декабре. Комментарий спортсмена приводит "Спорт-Экспресс".

17 июля Нурмагомедов должен был встретиться с американцем Дэниелом Родригесом, но россиянин снялся с боя из-за проблем со здоровьем.

"Думаю вернуться примерно в декабре, я бы хотел вернуться побыстрее", - сказал Нурмагомедов. - Бой с Родригесом отменился из-за травмы, я сломал нос и у меня образовался камень в мочеточнике. В связи с этим пришлось сняться за три недели до боя. Никто от этого не застрахован".

На счету Нурмагомедова, который является двоюродным братом бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, 16 побед, три поражения и одна ничья в ММА.

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