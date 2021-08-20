Сборная Белоруссии победила команду Сальвадора в матче чемпионата мира по пляжному футболу

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Команда Белоруссии обыграла сборную Сальвадора в серии пенальти в первом туре группового этапа чемпионата мира по пляжному футболу в Москве. Турнир проходит на Фестивальной площади СК "Лужники".

Основное время матча завершилось со счетом 4:4, в дополнительное команды забили еще по голу. В серии пенальти белорусы были точнее - 5:4.

За победу в основное время команда получает 3 очка, в дополнительное - 2, в серии пенальти - 1, проигравший не получает очков. Команды Белоруссии и Сальвадора играют в квартете C вместе со сборными Бразилии и Швейцарии, матч которых состоится позднее в пятницу. Для белорусских футболистов это второй чемпионат мира. На предыдущем мировом первенстве в 2019 году белорусская сборная не сумела выйти из группы.

На чемпионате мира 16 команд разбиты на четыре группы. По две сборные из каждого квартета выйдут в четвертьфинал. Групповой раунд завершится 24 августа. Четвертьфиналы состоятся 26 августа, полуфиналы - 28 августа. Матч за третье место и финал пройдут 29 августа.

Чемпионат мира по пляжному футболу проводится раз в два года, впервые мировое первенство проходит в России. С 1995 по 2009 год турнир проводился ежегодно. Под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА) мировое первенство проходит с 2005 года. Рекордсменом по победам является сборная Бразилии (14 раз), предыдущий чемпионат мира выиграли португальцы. Сборная России побеждала на турнире дважды (2011, 2013), на первенстве 2019 года россияне стали третьими.