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Чемпионат мира по пляжному футболу в Москве

Сборная Белоруссии победила команду Сальвадора в матче чемпионата мира по пляжному футболу

Белорусы выиграли в серии пенальти и набрали 1 очко

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Команда Белоруссии обыграла сборную Сальвадора в серии пенальти в первом туре группового этапа чемпионата мира по пляжному футболу в Москве. Турнир проходит на Фестивальной площади СК "Лужники".

Основное время матча завершилось со счетом 4:4, в дополнительное команды забили еще по голу. В серии пенальти белорусы были точнее - 5:4.

За победу в основное время команда получает 3 очка, в дополнительное - 2, в серии пенальти - 1, проигравший не получает очков. Команды Белоруссии и Сальвадора играют в квартете C вместе со сборными Бразилии и Швейцарии, матч которых состоится позднее в пятницу. Для белорусских футболистов это второй чемпионат мира. На предыдущем мировом первенстве в 2019 году белорусская сборная не сумела выйти из группы.

На чемпионате мира 16 команд разбиты на четыре группы. По две сборные из каждого квартета выйдут в четвертьфинал. Групповой раунд завершится 24 августа. Четвертьфиналы состоятся 26 августа, полуфиналы - 28 августа. Матч за третье место и финал пройдут 29 августа.

Чемпионат мира по пляжному футболу проводится раз в два года, впервые мировое первенство проходит в России. С 1995 по 2009 год турнир проводился ежегодно. Под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА) мировое первенство проходит с 2005 года. Рекордсменом по победам является сборная Бразилии (14 раз), предыдущий чемпионат мира выиграли португальцы. Сборная России побеждала на турнире дважды (2011, 2013), на первенстве 2019 года россияне стали третьими.

Чемпионат мира по пляжному футболу - 2021. Группа С
КомандаИВВОВППМО
1Белоруссия100105-51
2Сальвадор100015-50
3Бразилия0000000
4Швейцария0000000

 

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