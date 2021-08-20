"Урал" опроверг сообщения о заражении ряда футболистов коронавирусом

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Футбольный клуб "Урал" опроверг сообщения о том, что ряд игроков команды заразились коронавирусом. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе екатеринбургского клуба.

Ранее портал "Чемпионат" сообщил о том, что положительные результаты тестов были зафиксированы у нескольких игроков, среди которых вратари Ярослав Годзюр и Илья Помазун, полевые футболисты Лука Гагнидзе и Вячеслав Подберезкин.

"Мы не подтверждаем информацию, которая сейчас есть в СМИ. Лучше уточнять информацию у коллег с "Чемпионата". Наша команда готовится к игре в штатном режиме. Перечисленные игроки в строю, сегодня тренировались, завтра рассчитываем на них", - говорится в сообщении.

Следующий матч Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) "Урал" проведет 21 августа на своем поле против московского "Динамо".