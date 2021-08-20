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Футбол в России

"Спартак-2" обыграл "Текстильщик" и поднялся на четвертое место в таблице ФНЛ

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу москвичей

ТАСС, 20 августа. Московский клуб "Спартак-2" со счетом 2:1 обыграл в гостях ивановский "Текстильщик" в матче седьмого тура первенства Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

В составе "Спартака-2" голы забили Владислав Шитов (23-я минута) и Фаниль Сунгатулин (45+1). У "Текстильщика" отличился Максим Бачинский (75).

Оставшиеся матчи седьмого тура пройдут 21 августа.

"Спартак-2" набрал 13 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице. "Текстильщик" не одержал ни одной победы в текущем сезоне, команда набрала три очка и занимает 19-е место. В следующем туре красно-белые 28 августа примут "Олимп-Долгопрудный". "Текстильщик" днем позднее в гостях сыграет с владикавказской "Аланией".

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