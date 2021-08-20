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Летние олимпийские виды спорта

Россиянка Касабиева стала чемпионкой мира по борьбе среди юниорок

Мириам Гусейнова завоевала бронзовую медаль

УФА, 20 августа. /ТАСС/. Россиянка Алина Касабиева завоевала золотую медаль юниорского чемпионата мира по борьбе в весовой категории до 62 кг. Соревнования проходят в Уфе.

В финальной схватке Касабиева победила представительницу Индии Деви Санжу. В весовой категории до 72 кг бронзу выиграла Мириам Гусейнова. В схватке за третье место россиянка победила Санех Санех из Индии.

С 20 по 22 августа на юниорском чемпионате мира пройдет турнир по греко-римской борьбе.

Россия четырежды проводила чемпионаты мира среди взрослых. В 1995 году прошло мировое первенство по женской борьбе в Москве, в 1997-м - по вольной борьбе в Красноярске, в 2002-м - по греко-римской борьбе в Москве, в 2010-м - по греко-римской, женской и вольной борьбе в Москве, в 2023 году запланирован чемпионат мира в Красноярске.

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Летние олимпийские виды спорта
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