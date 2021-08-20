Сборная Португалии обыграла команду Омана в матче чемпионата мира по пляжному футболу

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Команда Португалии победила сборную Омана со счетом 5:3 в матче первого тура группового этапа чемпионата мира по пляжному футболу в Москве. Турнир проходит на Фестивальной площади СК "Лужники".
Команды Португалии и Омана играют в группе D вместе со сборными Сенегала и Уругвая. Ранее в пятницу сенегальцы обыграли уругвайских футболистов со счетом 6:1.
На чемпионате мира 16 команд разбиты на четыре группы. По две сборные из каждого квартета выйдут в четвертьфинал. Групповой раунд завершится 24 августа. Четвертьфиналы состоятся 26 августа, полуфиналы - 28 августа. Матч за третье место и финал пройдут 29 августа.
Чемпионат мира по пляжному футболу проводится раз в два года, впервые мировое первенство проходит в России. С 1995 по 2009 год турнир проводился ежегодно. Под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА) мировое первенство проходит с 2005 года. Рекордсменом по победам является сборная Бразилии (14 раз), предыдущий чемпионат мира выиграли португальцы. Сборная России побеждала на турнире дважды (2011, 2013), на первенстве 2019 года россияне стали третьими.
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВП
|П
|М
|О
|1
|Сенегал
|1
|1
|0
|0
|0
|6-1
|3
|2
|Португалия
|1
|1
|0
|0
|0
|5-3
|3
|3
|Оман
|1
|0
|0
|0
|1
|3-5
|0
|4
|Уругвай
|1
|0
|0
|0
|1
|1-6
|0