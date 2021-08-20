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Чемпионат мира по пляжному футболу в Москве

Сборная Португалии обыграла команду Омана в матче чемпионата мира по пляжному футболу

Действующие чемпионы мира стартовали с победы на турнире в Москве

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Команда Португалии победила сборную Омана со счетом 5:3 в матче первого тура группового этапа чемпионата мира по пляжному футболу в Москве. Турнир проходит на Фестивальной площади СК "Лужники".

Команды Португалии и Омана играют в группе D вместе со сборными Сенегала и Уругвая. Ранее в пятницу сенегальцы обыграли уругвайских футболистов со счетом 6:1.

На чемпионате мира 16 команд разбиты на четыре группы. По две сборные из каждого квартета выйдут в четвертьфинал. Групповой раунд завершится 24 августа. Четвертьфиналы состоятся 26 августа, полуфиналы - 28 августа. Матч за третье место и финал пройдут 29 августа.

Чемпионат мира по пляжному футболу проводится раз в два года, впервые мировое первенство проходит в России. С 1995 по 2009 год турнир проводился ежегодно. Под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА) мировое первенство проходит с 2005 года. Рекордсменом по победам является сборная Бразилии (14 раз), предыдущий чемпионат мира выиграли португальцы. Сборная России побеждала на турнире дважды (2011, 2013), на первенстве 2019 года россияне стали третьими.

Чемпионат мира по пляжному футболу - 2021. Группа D
КомандаИВВОВППМО
1Сенегал110006-13
2Португалия110005-33
3Оман100013-50
4Уругвай100011-60

 

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Чемпионат мира по пляжному футболу в Москве
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