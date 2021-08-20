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Чемпионат мира по пляжному футболу в Москве

Сборная Бразилии впервые проиграла стартовый матч на чемпионате мира по пляжному футболу

На турнире в Москве 14-кратные чемпионы мира уступили в первом туре швейцарцам в серии пенальти
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Команда Швейцарии обыграла сборную Бразилии в серии пенальти в первом туре группового этапа чемпионата мира по пляжному футболу в Москве. Турнир проходит на Фестивальной площади СК "Лужники".

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Основное время завершилось со счетом 5:5, в дополнительное команды забить не сумели, в серии пенальти точнее были европейцы - 4:3.

Бразильцы впервые проиграли стартовый матч на мировом первенстве по пляжному футболу. Ранее в пятницу в другом матче квартета С сборная Белоруссии обыграла команду Сальвадора, победитель также был выявлен в серии пенальти после счета 5:5.

За победу в основное время команда получает 3 очка, в дополнительное - 2, в серии пенальти - 1, проигравший не получает очков. После первого тура в группе лидирует сборная Белоруссии (1 очко), далее идут команды Швейцарии (1), Бразилии (0) и Сальвадора (0). В следующем туре состоятся матчи Бразилия - Сальвадор и Швейцария - Белоруссия. Обе игры пройдут в воскресенье.

На чемпионате мира 16 команд разбиты на четыре группы. По две сборные из каждого квартета выйдут в четвертьфинал. Групповой раунд завершится 24 августа. Четвертьфиналы состоятся 26 августа, полуфиналы - 28 августа. Матч за третье место и финал пройдут 29 августа.

Чемпионат мира по пляжному футболу проводится раз в два года, впервые мировое первенство проходит в России. С 1995 по 2009 год турнир проводился ежегодно. Под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА) мировое первенство проходит с 2005 года. Рекордсменом по победам является сборная Бразилии (14 раз), предыдущий чемпионат мира выиграли португальцы. Сборная России побеждала на турнире дважды (2011, 2013), на первенстве 2019 года россияне стали третьими.

Чемпионат мира по пляжному футболу - 2021. Группа С
КомандаИВВОВППМО
1Белоруссия100105-51
2Швейцария100105-51
3Бразилия100015-50
4Сальвадор100015-50

 

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