Сборная Бразилии впервые проиграла стартовый матч на чемпионате мира по пляжному футболу

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Команда Швейцарии обыграла сборную Бразилии в серии пенальти в первом туре группового этапа чемпионата мира по пляжному футболу в Москве. Турнир проходит на Фестивальной площади СК "Лужники".

Основное время завершилось со счетом 5:5, в дополнительное команды забить не сумели, в серии пенальти точнее были европейцы - 4:3.

Бразильцы впервые проиграли стартовый матч на мировом первенстве по пляжному футболу. Ранее в пятницу в другом матче квартета С сборная Белоруссии обыграла команду Сальвадора, победитель также был выявлен в серии пенальти после счета 5:5.

За победу в основное время команда получает 3 очка, в дополнительное - 2, в серии пенальти - 1, проигравший не получает очков. После первого тура в группе лидирует сборная Белоруссии (1 очко), далее идут команды Швейцарии (1), Бразилии (0) и Сальвадора (0). В следующем туре состоятся матчи Бразилия - Сальвадор и Швейцария - Белоруссия. Обе игры пройдут в воскресенье.

На чемпионате мира 16 команд разбиты на четыре группы. По две сборные из каждого квартета выйдут в четвертьфинал. Групповой раунд завершится 24 августа. Четвертьфиналы состоятся 26 августа, полуфиналы - 28 августа. Матч за третье место и финал пройдут 29 августа.

Чемпионат мира по пляжному футболу проводится раз в два года, впервые мировое первенство проходит в России. С 1995 по 2009 год турнир проводился ежегодно. Под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА) мировое первенство проходит с 2005 года. Рекордсменом по победам является сборная Бразилии (14 раз), предыдущий чемпионат мира выиграли португальцы. Сборная России побеждала на турнире дважды (2011, 2013), на первенстве 2019 года россияне стали третьими.