Российские волейболистки с победы стартовали на чемпионате Европы

ТАСС, 20 августа. Женская сборная России по волейболу победила команду Франции в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы. Игра проходила в Белграде и завершилась со счетом 3-1 (25:19, 14:25, 25:20, 25:18).

После первого тура в группе А лидируют команды Сербии, Бельгии и России (по одной победе), ниже расположились сборные Франции, Азербайджана, Боснии и Герцеговины. В следующем туре россиянки встретятся с командой Азербайджана в воскресенье.

Чемпионат Европы проходит в четырех странах - Сербии, Болгарии, Хорватии и Румынии. Сборная России все матчи групповой стадии проведет в Белграде. На турнире 24 команды разбиты на четыре группы. По четыре лучшие сборные выйдут в плей-офф.

Европейское первенство проводится каждые два года. Наибольшее количество титулов у сборных СССР и России - 13 и 6 соответственно. Последние четыре турнира выиграли команды России (2013, 2015) и Сербии (2017, 2019).