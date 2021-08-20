ПСЖ без Месси и Неймара обыграл "Брест" в матче чемпионата Франции по футболу

ТАСС, 20 августа. "Пари Сен-Жермен" со счетом 4:2 победил "Брест" в матче третьего тура чемпионата Франции по футболу. Встреча прошла на стадионе "Стад Франсис Ле Бле" в Бресте.

В составе победителей голами отметились Андер Эррера (23-я минута), Килиан Мбаппе (36), Идрисса Гана Гейе (73) и Анхель Ди Мария (90+1). У проигравших отличились Франк Онора (42) и Стив Мунье (85). Для Гейе гол в ворота "Бреста" стал дебютным за ПСЖ.

Итальянский голкипер Джанлуиджи Доннарума, в июле выигравший чемпионат Европы, остался в запасе. Нападающие Лионель Месси и Неймар, а также защитник Серхио Рамос не вошли в заявку на матч.

ПСЖ выигрывал чемпионат Франции в шести из последних восьми сезонов. Действующим чемпионом является "Лилль", которому в субботу предстоит в гостях сыграть с "Сент-Этьеном".

ПСЖ одержал третью победу в трех матчах, "Брест" потерпел первое поражение. В следующем туре подопечные Маурисио Почеттино 29 августа на выезде сыграет с "Реймсом", а "Брест" в гостевом матче встретится со "Страсбуром".