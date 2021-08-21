Блинкова не сумела выйти в финал турнира WTA в Цинциннати в парном разряде

ТАСС, 21 августа. Россиянка Анна Блинкова и представительница Белоруссии Александра Соснович уступили австралийке Саманте Стосур и китаянке Чжан Шуай в полуфинале турнира категории "Премьер" в американском Цинциннати в парном разряде.

Встреча завершилась со счетом 4:6, 7:5, 10:5 в пользу Стосур и Чжан Шуай. В финале они сыграют с канадкой Габриэлой Дабровски и представительницей Бразилии Луизой Стефани.

Блинковой 22 года, она располагается на 81-й строчке рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA) в одиночном разряде, в парном спортсменка занимает 60-ю позицию. Россиянка является обладательницей одного титула в парном разряде под эгидой организации.

Турнир в Цинциннати относится к категории "Премьер", престижнее только турниры Большого шлема и Итоговый турнир WTA. В 2020 году победительницами стали нидерландка Деми Схюрс и представительница Чехии Квета Пешке.