Харитонов уступил Конго в первом поединке в Bellator с 2019 года

ТАСС, 21 августа. Российский боец смешанного стиля (ММА) Сергей Харитонов проиграл французу Шейку Конго в главном бою турнира Bellator 265. Поединок состоялся в городе Су-Фолс (штат Южная Дакота).

Конго победил Харитонова удушающим приемом во втором раунде. Россиянин провел первый бой в Bellator с 15 ноября 2019 года. Тогда Харитонов уступил британцу Линтону Васселлу.

13 ноября 2020 года Харитонов был избит бойцом Адамом Яндиевым в Москве, причиной послужил бытовой конфликт. В результате Харитонов был госпитализирован, у него были диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, ушибы и ссадины лица, перелом носа со смещением и другие травмы. Организация Bellator отстранила бойца по состоянию здоровья.

На счету 41-летнего Харитонова 30 побед и восемь поражений в ММА, еще два боя признаны несостоявшимися. В активе 46-летнего Конго 31 победа, 11 поражений и две ничьи, еще один бой признан несостоявшимся.