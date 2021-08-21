Хоккеистка сборной России Смирнова не сыграет на чемпионате мира из-за повреждения

ТАСС, 21 августа. Защитник женской сборной России по хоккею Юлия Смирнова из-за повреждения не сможет сыграть на чемпионате мира в Калгари. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея России.

⚡️ Изменение в составе женской сборной: из-за повреждения, полученного в контрольном матче против США, защитник Юлия Смирнова не сможет принять участия в женском чемпионате мира #россиявмоемсердце

23-летняя Смирнова получила травму в товарищеском матче против команды США, который прошел 18 августа и завершился победой американок со счетом 6:0. Первую игру на чемпионате мира сборная России проведет 22 августа против команды Швейцарии.

Сборная России на чемпионате мира сыграет в группе А с командами Канады, США, Финляндии и Швейцарии. Из группы A в плей-офф выйдут все команды, из группы B в четвертьфинал выйдут сборные, занявшие первые три места.

Мировое первенство в Калгари завершится 31 августа.