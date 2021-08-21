Руководитель "Фишта" заявил, что РПЛ официально не сообщала о недочетах на стадионе

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Российская премьер-лига (РПЛ) официально не уведомляла руководство сочинского стадиона "Фишт" о каких-либо недочетах на арене. Об этом ТАСС сообщил руководитель "Фишта" Вениамин Богомолов.

Ранее издание "Бизнес-онлайн" сообщило, что у футбольного клуба "Сочи" условно отозвана лицензия на проведение клубных матчей на стадионе "Фишт" в связи с недочетами на арене. По информации издания, также лицензия отозвана у "Ростова", казанского "Рубина" и грозненского "Ахмата".

"Это все неправда, - сказал Богомолов. - После последнего матча по протоколу никаких замечаний у делегатов не было, соответственно, премьер-лига нам официально ничего не говорила".

В четвертом туре РПЛ "Сочи" на стадионе "Фишт" обыграл подмосковные "Химки" со счетом 3:0. Следующий домашний матч "Сочи" проведет 12 сентября против "Уфы".