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Футбол в Италии

Чемпион Европы по футболу Флоренци перешел в "Милан" на правах аренды

Соглашение с 30-летним защитником рассчитано до 30 июня 2022 года, у "Милана" есть право выкупа игрока
Алессандро Флоренци EPA-EFE/Paul Ellis
Описание
Алессандро Флоренци
© EPA-EFE/Paul Ellis

ТАСС, 21 августа. Итальянский футбольный клуб "Милан" объявил о подписании контракта с защитником "Ромы" Алессандро Флоренци. Об этом сообщает пресс-служба "Милана".

Арендное соглашение с футболистом будет действовать до 30 июня 2022 года, у "Милана" есть право выкупа игрока. В новой команде Флоренци будет выступать под 25-м номером.

Флоренци 30 лет, минувший сезон он провел во французском "Пари Сен-Жермен" на правах аренды, приняв участие в 36 матчах, в которых он забил два мяча и отдал одну результативную передачу, в составе команды он стал обладателем Кубка и Суперкубка Франции. Также на протяжении своей карьеры футболист выступал в испанской "Валенсии" и итальянском "Кротоне".

Этим летом Флоренци в составе сборной Италии стал победителем чемпионата Европы.

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