Чемпион Европы по футболу Флоренци перешел в "Милан" на правах аренды

Арендное соглашение с футболистом будет действовать до 30 июня 2022 года, у "Милана" есть право выкупа игрока. В новой команде Флоренци будет выступать под 25-м номером.

ТАСС, 21 августа. Итальянский футбольный клуб "Милан" объявил о подписании контракта с защитником "Ромы" Алессандро Флоренци. Об этом сообщает пресс-служба "Милана".

Флоренци 30 лет, минувший сезон он провел во французском "Пари Сен-Жермен" на правах аренды, приняв участие в 36 матчах, в которых он забил два мяча и отдал одну результативную передачу, в составе команды он стал обладателем Кубка и Суперкубка Франции. Также на протяжении своей карьеры футболист выступал в испанской "Валенсии" и итальянском "Кротоне".

Этим летом Флоренци в составе сборной Италии стал победителем чемпионата Европы.