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КХЛ

"Авангард" расторг контракт с чемпионом мира по хоккею Чудиновым

Защитник выступал за омский клуб с 2017 года и дважды помог команде завоевать Кубок Гагарина
Максим Чудинов Евгений Софийчук/ТАСС
Описание
Максим Чудинов
© Евгений Софийчук/ТАСС

ТАСС, 21 августа. Омский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Авангард" объявил о расторжении контракта с защитником Максимом Чудиновым. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Чудинову 31 год, он выступал за "Авангард" с 2017 года, в прошлом сезоне он провел за клуб 34 матча, набрав девять (два гола + семь результативных передач) очков. Также выступал за череповецкую "Северсталь" и петербургский СКА. Является трехкратным обладателем Кубка Гагарина (2015, 2017, 2021). В составе сборной России становился чемпионом мира в 2014 году.

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