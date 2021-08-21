"Авангард" расторг контракт с чемпионом мира по хоккею Чудиновым

ТАСС, 21 августа. Омский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Авангард" объявил о расторжении контракта с защитником Максимом Чудиновым. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Чудинову 31 год, он выступал за "Авангард" с 2017 года, в прошлом сезоне он провел за клуб 34 матча, набрав девять (два гола + семь результативных передач) очков. Также выступал за череповецкую "Северсталь" и петербургский СКА. Является трехкратным обладателем Кубка Гагарина (2015, 2017, 2021). В составе сборной России становился чемпионом мира в 2014 году.