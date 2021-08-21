"Енисей" намерен добиваться аннулирования результата матча со "СКА-Хабаровском"

ТАСС, 21 августа. Красноярский футбольный клуб "Енисей" обратится к руководству Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ-1) и Российского футбольного союза (РФС) с целью аннулирования результата матча седьмого тура ФНЛ-1 против "СКА-Хабаровска". Об этом заявил генеральный директор красноярской команды Алексей Ивахов, комментарий которого приводит пресс-служба клуба.

В субботу "Енисей" в гостях уступил "СКА-Хабаровску" со счетом 3:4. На 45-й минуте был удален нападающий красноярцев Анзор Саная, а после удаления нападающего Александра Надольского на 66-й минуте "Енисей" доигрывал матч вдевятером. До 84-й минуты "Енисей" был впереди со счетом 3:1, однако "СКА-Хабаровск" сумел забить три гола и одержать победу.

"Беспринципное, непрофессиональное судейство, которое убивает всю стратегию развития российского футбола. Главные действующие лица в футболе - это болельщики, футболисты, тренеры, а из-за таких судей болельщики перестают верить в спортивную составляющую этого вида спорта. Рейтинги российского футбола и без того невысоки, так еще и подобное дилетантское и непрофессиональное судейство тормозит развитие нашей любимой игры. Мы будем бороться, будем писать письма в РФС, ФНЛ и делать все, для того чтобы спортивная составляющая в футболе была на первом месте. Я уважаю труд футболистов, тренеров и мнение болельщиков, и здесь все совершенно понятно", - заявил Ивахов.

"Мы приложим все усилия для того, чтобы на этот матч обратили внимание. Цель - добиться апелляции, мы будем добиваться аннулирования [результата] этого матча. Я знаю, что таких прецедентов не было, но сделаем все, чтобы честность в футболе была на первом месте", - заключил гендиректор.

"СКА-Хабаровск" после этой победы набрал 14 очков и поднялся на вторую строчку таблицы ФНЛ-1. "Енисей" находится на 12-м месте с семью очками. В субботу в ФНЛ-1 будет сыграно еще восемь встреч.