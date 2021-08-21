Главный тренер "Ахмата" Талалаев не считает матч с ЦСКА безнадежным

ТАСС, 21 августа. Встреча в гостях с московским футбольным клубом ЦСКА в пятом туре Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) не является безнадежной для грозненского "Ахмата". Такое мнение высказал главный тренер клуба из Грозного Андрей Талалаев, комментарий которого приводит телеканал "Матч ТВ".

"Ахмат" не может выиграть у ЦСКА в чемпионате России с 2017 года, последние семь матчей команд завершись в пользу армейцев с общим счетом 18:0.

"Серьезная серия. Но одну мы недавно прервали, против "Динамо" (2:1), не зацикливаюсь на статистике, просто готовлюсь к игре. У ЦСКА во многом новая команда, у нас тоже сильно обновленная, смогут сыграть лишь четверо из тех, кто играл в прошлом году. Как можно сравнивать эти матчи, кстати, прошлогодняя игра в Грозном была очень хорошей по качеству, не думаю, что в Москве все для нас безнадежно. Как минимум будут голы, как максимум постараемся показать достойный результат", - сказал Талалаев.

Также он рассказал об арендованном 11 августа у "Краснодара" полузащитнике Данииле Уткине. "Весной дважды разговаривал с Уткиным и его агентом. Сначала они рассматривали клубы с другими финансовыми возможностями, но удалось убедить. Футболисты в "Ахмате" не застаиваются, а растут, игроки видят в этом преимущество", - добавил тренер.

После четырех туров "Ахмат" занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав шесть очков, ЦСКА располагается на строчку выше (6). Матч состоится в субботу и начнется в 16:00 мск.