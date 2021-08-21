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Чемпионат мира по пляжному футболу в Москве

Сборная Японии стала первым четвертьфиналистом чемпионата мира по пляжному футболу

Японцы победили во втором туре команду США
Футболисты Николас Переа (США) и Масанори Окуяма (Япония) EPA-EFE/YURI KOCHETKOV
Описание
Футболисты Николас Переа (США) и Масанори Окуяма (Япония)
© EPA-EFE/YURI KOCHETKOV

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Команда Японии победила сборную США со счетом 4:3 в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по пляжному футболу в Москве. Турнир проходит на Фестивальной площади СК "Лужники".

Японцы одержали вторую победу подряд и обеспечили себе выход в четвертьфинал турнира. Команды Японии и США выступают в квартете А вместе со сборными России и Парагвая, матч которых начнется в 20:30 мск. Россияне также могут оформить выход в плей-офф, обыграв парагвайцев. В таблице лидирует сборная Японии (6 очков, 2 матча), далее идут россияне (2, 1), парагвайцы (0, 1) и американцы (0, 2).

На чемпионате мира 16 команд разбиты на четыре группы. По две сборные из каждого квартета выйдут в четвертьфинал. Групповой раунд завершится 24 августа. Четвертьфиналы состоятся 26 августа, полуфиналы - 28 августа. Матч за третье место и финал пройдут 29 августа.

Чемпионат мира по пляжному футболу проводится раз в два года, впервые мировое первенство проходит в России. С 1995 по 2009 год турнир проводился ежегодно. Под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА) мировое первенство проходит с 2005 года. Рекордсменом по победам является сборная Бразилии (14 раз), предыдущий чемпионат мира выиграли португальцы. Сборная России побеждала на турнире дважды (2011, 2013), на первенстве 2019 года россияне стали третьими.

Чемпионат мира по пляжному футболу - 2021. Группа А
КомандаИВВОВППМО
1Япония2200011-76
2Россия101005-42
3США200027-90
4Парагвай100014-70

 

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