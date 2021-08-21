Сборная Японии стала первым четвертьфиналистом чемпионата мира по пляжному футболу

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Команда Японии победила сборную США со счетом 4:3 в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по пляжному футболу в Москве. Турнир проходит на Фестивальной площади СК "Лужники".

Японцы одержали вторую победу подряд и обеспечили себе выход в четвертьфинал турнира. Команды Японии и США выступают в квартете А вместе со сборными России и Парагвая, матч которых начнется в 20:30 мск. Россияне также могут оформить выход в плей-офф, обыграв парагвайцев. В таблице лидирует сборная Японии (6 очков, 2 матча), далее идут россияне (2, 1), парагвайцы (0, 1) и американцы (0, 2).

На чемпионате мира 16 команд разбиты на четыре группы. По две сборные из каждого квартета выйдут в четвертьфинал. Групповой раунд завершится 24 августа. Четвертьфиналы состоятся 26 августа, полуфиналы - 28 августа. Матч за третье место и финал пройдут 29 августа.

Чемпионат мира по пляжному футболу проводится раз в два года, впервые мировое первенство проходит в России. С 1995 по 2009 год турнир проводился ежегодно. Под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА) мировое первенство проходит с 2005 года. Рекордсменом по победам является сборная Бразилии (14 раз), предыдущий чемпионат мира выиграли португальцы. Сборная России побеждала на турнире дважды (2011, 2013), на первенстве 2019 года россияне стали третьими.