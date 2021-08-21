"Спартак" и "Арсенал" впервые сыграли вничью в матче РПЛ

ТУЛА, 21 августа. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Спартак" сыграл вничью со счетом 1:1 с тульским "Арсеналом" в матче пятого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Туле.

В составе красно-белых гол забил Эсекьель Понсе (76-я минута). У туляков отличился Даниил Хлусевич (82).

До субботней встречи московский клуб выиграл у "Арсенала" в трех последних матчах, а ранее три победы одержала команда из Тулы. Впервые в этом противостоянии, которое длится с 2014 года, зафиксирована ничья.

"Спартак" набрал семь очков и занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ, "Арсенал" с четырьмя очками идет на 13-й строчке. В следующем туре москвичи дома 26 августа встретятся с "Сочи", туляки в этот же день сыграют в гостях с грозненским "Ахматом".

На трибунах горячо

За несколько часов до начала встречи в Туле ничего не напоминало о предстоящем матче "Арсенала" и "Спартака". В центре города было много семей с детьми, которые наслаждались одним из последних дней лета, а также пар молодоженов, фотографировавшихся на фоне достопримечательностей. Невысокий ажиотаж объясним в том числе и тем, что на игру было допущено не более 1 000 зрителей. Из этого числа всего 50 билетов было выделено болельщикам московской команды.

Для гостей Тулы, решивших заглянуть в магазин сувенирной продукции "Арсенала" напротив областного правительства, стало неприятным сюрпризом то, что он прекратил работу. Как рассказали ТАСС в пресс-службе клуба, это произошло пару недель назад. При этом болельщики, приехавшие в город, могли пополнить коллекцию атрибутики в фан-магазине на территории стадиона. Для зрителей на стадионе до стартового свистка также были предложены различные развлечения и конкурсы.

Игра не баловала большим количеством голевых моментов, зато на трибунах было горячо - фанаты "Арсенала" практически не замолкали и гнали команду вперед. Они в штыки воспринимали любое решение судейской бригады во главе с Владимиром Москалевым, принятое не в пользу их любимой команды. Нашлось место и оскорблениям арбитра, и кричалке "Спартак" не может - судья поможет". Болельщиков "Спартака" в первом тайме не было не только видно, но и слышно почти на протяжении всего первого тайма - только перед перерывом, когда фанаты "Арсенала" делали паузы между скандированиями, красно-белым удалось напомнить о себе. После пропущенного мяча болельщики красно-белых стали кричать: "Верим в команду! Верим в победу!" и "Побеждать!"