Футболист "Арсенала" Гулиев признался, что не имел реваншистских настроений к "Спартаку"

ТУЛА, 21 августа. /ТАСС/. Полузащитник тульского "Арсенала" Аяз Гулиев не имел реваншистских настроений по отношению к московскому "Спартаку" в очном матче. Об этом он рассказал журналистам.

"Арсенал" сыграл со "Спартаком" вничью в матче пятого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (1:1). Воспитанник красно-белых Гулиев выступал за "Спартак" с 2019 по 2021 год и в январе перешел в "Арсенал" на правах свободного агента.

"Не в первый раз играю против "Спартака". Реваншистских настроений не было. Зачем это нужно - надо не перегореть, настроиться правильно", - сказал он.

"За "Спартаком", конечно, слежу. Старт команды? Я просто смотрю игры, не чужая мне команда. Оценивать ничего не буду, я сейчас в другой команде", - добавил Гулиев.

С Карпиным при встрече общаются

Игрок впервые в сезоне вышел на поле в стартовом составе. "Было 45 минут, потом 70, дай бог, в следующем матче будет 90. Восстановиться надо правильно, дальше видно будет. Сейчас все нормально, повреждение не беспокоит", - отметил он.

В 2018 году Гулиев выступал за "Ростов" под руководством нынешнего главного тренера сборной России Валерия Карпина. "Честно говоря, пока об этом [сборной] не думаю. После долгого перерыва нужно набирать и стараться помогать команде, и такие глобальные вопросы рано обсуждать, но каждый игрок хочет добиваться максимума. С Карпиным, когда встретимся, бывает [общаемся], мы же не можем телефонную связь держать", - отметил он.

"Арсенал" с 4 очками занимает 13-ю строчку турнирной таблицы чемпионата России. В следующем туре туляки 26 августа сыграют в гостях с грозненским "Ахматом".