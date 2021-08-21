Головин получил красную карточку в матче чемпионата Франции против "Ланса"

ТАСС, 21 августа. Российский полузащитник "Монако" Александр Головин получил прямую красную карточку в домашнем матче третьего тура чемпионата Франции по футболу против "Ланса".

Головин, который вышел на поле в стартовом составе, был удален на 86-й минуте за грубый подкат под соперника. Эта красная карточка стала третьей для россиянина в составе "Монако", который он представляет с 2018 года.

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу "Ланса", голы забили Игнатиус Ганаго (51-я минута) и Симон Банза (90+1). На 61-й минуте поле покинул футболист "Ланса" Шейк Дукуре.

После трех туров "Монако" с одним очком располагается на 16-й строчке турнирной таблицы. "Ланс" идет четвертым, набрав пять очков. В следующем туре, который пропустит Головин, "Монако" сыграет 29 августа на выезде с "Труа", в пятом туре команда после перерыва на матчи сборных примет 12 сентября "Марсель".