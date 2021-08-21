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Чемпионат мира по пляжному футболу в Москве

Сборная Таити обыграла команду Испании в матче чемпионата мира по пляжному футболу

Встреча завершилась со счетом 12:8

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Команда Таити победила сборную Испании со счетом 12:8 в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по пляжному футболу в Москве. Турнир проходит на Фестивальной площади СК "Лужники".

После двух туров в таблице группы B лидирует сборная Таити (3 очка), далее идут команды Испании (3), Мозамбика (3) и ОАЭ (2). В заключительном туре 23 августа пройдут матчи Таити - Мозамбик и Испания - ОАЭ.

На чемпионате мира 16 команд разбиты на четыре группы. По две сборные из каждого квартета выйдут в четвертьфинал. Групповой раунд завершится 24 августа. Четвертьфиналы состоятся 26 августа, полуфиналы - 28 августа. Матч за третье место и финал пройдут 29 августа.

Чемпионат мира по пляжному футболу проводится раз в два года, впервые мировое первенство проходит в России. С 1995 по 2009 год турнир проводился ежегодно. Под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА) мировое первенство проходит с 2005 года. Рекордсменом по победам является сборная Бразилии (14 раз), предыдущий чемпионат мира выиграли португальцы. Сборная России побеждала на турнире дважды (2011, 2013), на первенстве 2019 года россияне стали третьими.

Чемпионат мира по пляжному футболу - 2021. Группа В
#КомандаИВВОВППМО
1Таити2100115-123
2Испания2100116-163
3Мозамбик210018-103
4ОАЭ201016-72

 

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Чемпионат мира по пляжному футболу в Москве
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