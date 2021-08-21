Российские борцы завоевали три золота в предпоследний день юниорского чемпионата мира

УФА, 21 августа. /ТАСС/. Российские борцы греко-римского стиля завоевали три золотые медали в предпоследний день юниорского чемпионата мира. Соревнования проходят в Уфе.

Саид-Хусейн Бакаев стал чемпионом мира в весовой категории до 63 кг, в финальной схватке победив представителя Грузии Диего Чхиквадзе. В весе до 77 кг Ислам Алиев в финале выиграл у Экзоса Мукубу из Норвегии. В категории до 87 кг Адлан Амриев завоевал золото, победив в финале нидерландца Тайрона Стеркенбурга.

В весовой категории до 130 кг Армен Чолокян в схватке за бронзу оказался сильнее армянина Размика Курдяна.

С 20 по 22 августа на юниорском чемпионате мира проходит турнир по греко-римской борьбе.

Россия четырежды проводила чемпионаты мира среди взрослых. В 1995 году прошло мировое первенство по женской борьбе в Москве, в 1997-м - по вольной борьбе в Красноярске, в 2002-м - по греко-римской борьбе в Москве, в 2010-м - по греко-римской, женской и вольной борьбе в Москве, в 2023 году запланирован чемпионат мира в Красноярске.