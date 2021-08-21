Изолированные с ковидом игроки сборной Таити по пляжному футболу сдадут тесты 22 августа

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Четыре игрока сборной Таити по пляжному футболу, у которых был обнаружен коронавирус, 22 августа сдадут тесты. Об этом ТАСС сообщил главный тренер сборной Таити, являющийся также играющим тренером команды, Тева Заверони.

В стартовый день чемпионата мира, который проходит в Москве, стало известно, что тесты на коронавирус ряда игроков команд Таити и ОАЭ показали положительный результат. В сборной Таити коронавирус был обнаружен у Патрика Тепы, Теарии Лабасте, Габриэля Амау и Хеиарии Таванае.

"Мы в них нуждаемся, они находятся в изоляции, поэтому мы не можем их посещать. Завтра они сдают тесты, и мы надеемся, что они вернутся в команду", - сказал Заверони.

Чемпионат мира завершится 29 августа.