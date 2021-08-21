Медведев ударил ногой по камере после столкновения с оператором на турнире в Цинциннати

ТАСС, 21 августа. Российский теннисист Даниил Медведев снес телекамеру во время полуфинального матча на турнире серии "Мастерс" в американском Цинциннати.
По ходу встречи против соотечественника Андрея Рублева Медведев при попытке дотянуться до мяча случайно врезался в камеру, после чего подошел и толкнул ее ногой. Ранее россиянин не раз жаловался на установленные точки для операторов позади корта.
Российскому теннисисту потребовался медицинский тайм-аут, после чего встреча продолжилась.
Medvedev gives one back to the camera. #CincyTennis pic.twitter.com/73oX010ysf— Tennis GIFs (@tennis_gifs) August 21, 2021