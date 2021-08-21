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ATP

Медведев ударил ногой по камере после столкновения с оператором на турнире в Цинциннати

Российский теннисист врезался в оператора в попытке добраться до мяча

ТАСС, 21 августа. Российский теннисист Даниил Медведев снес телекамеру во время полуфинального матча на турнире серии "Мастерс" в американском Цинциннати.

По ходу встречи против соотечественника Андрея Рублева Медведев при попытке дотянуться до мяча случайно врезался в камеру, после чего подошел и толкнул ее ногой. Ранее россиянин не раз жаловался на установленные точки для операторов позади корта.

Российскому теннисисту потребовался медицинский тайм-аут, после чего встреча продолжилась.

 

Теги
ATPМедведев, Даниил СергеевичРублев, Андрей Андреевич
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